بعد تسخين رضوى الشربيني عليه.. صور تجمع بين العوضي وياسمين عبدالعزيز |شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني منشوراً قام بتصميمه أحد المتابعين لأحداث مسلسل "ضرب نار" والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني والبوست يجمع ملخصاً لأحد مشاهد المسلسل والذي تبكي فيه ياسمين عبدالعزيز بسبب فراق أحمد العوضي.

وتتميز ياسمين عبد العزيز بعلاقة رومانسية تجمع بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضى وهو ما تكشفه أغلب الصور التى تجمعهما معاً.

لذا ننشر لك فى هذا التقرير صورًا تجمع بينهما..

وتعلق عليها رضوى الشربيني بطريقتها المعتادة، لترد عليها ياسمين من خلال التعليقات وتكتب لها "مش أنا" وترد عليها رضوي "أنا علمتك كده، اقول ايه للناس يا ياسمين البت بتتشحتف علشان راجل"، ليرد عليهما أحمد العوضي في التعليقات موجها حديثه إلي الشربيني قائلا "خليكي محضر خير يا رضوي" لتنهال الردود علي هذا الحوار.