عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد المصري: اتظلمت واتحصرت في ملعب الشر |فيديو

الفنان ماجد المصري
الفنان ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، إن سبب رفضه لمشاركة ابنته في الفن هو صعوبات العمل التي يعلمها جميع الفنانين العاملين بالمجال، متابعًا أنه لا يفضل لها التعب والشقي في هذه المهنة، خصوصًا أنها أجرت عملية جراحية في القلب، عندما كان عمرها سنتين.

وأوضح ماجد المصري، خلال استضافته في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن  العمل مع فنانين أصغر منه في العمر ليست مشكلة، لأن هذا هو التطور الطبيعي لمهنة التمثيل، مؤكدًا أن ما يعنيه هو دوره في العمل الفني.

وصرح ماجد المصري: " اتظلمت واتحصرت في ملعب الشر"، وكان يجب أن يكون هناك تنوع في أدواره الفنية، متابعا أنه قام بأداء الشر المطلق بشكل مُعين، في مسلسل «أدم»،  وأدى الشر بطريقة آخرى في مسلسل «مع سبق الإصرار»، ثم توالت أعماله من هذه المنطقة الممتعة بكل تفاصيلها بالنسبة للممثل.

ماجد المصري حبر سري أسما إبراهيم رمضان 2023 اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

مفاجأة غير محسوبة .. نجم الأهلي على رادار أندرلخت البلجيكي

بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

ارتفاع أسعار القمح عالميا لأعلى مستوى بعد وقف شركة روسية تصديره

سياحة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

بعد تسخين رضوى الشربيني عليه.. صور تجمع بين العوضي وياسمين عبدالعزيز |شاهد

خلال اجتماع لجنة الصحة الجديدة.. 8 مطالب عاجلة من الأطباء لتحسين أحوالهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صورة لزوجة حسن شاكوش بعد طلبها الطلاق علي الهواء

علاقات مشروعة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا

إحنا في رمضان .. انتقاد طليقة الفيشاوى بسبب بيرسينج البطن | شاهد

بعد سقوطها على الأرض في مقلب رامز.. أبرز إطلالات إيمان العاصي

فيديو

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ