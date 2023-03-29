ماجد المصري: اتظلمت واتحصرت في ملعب الشر |فيديو

قال الفنان ماجد المصري، إن سبب رفضه لمشاركة ابنته في الفن هو صعوبات العمل التي يعلمها جميع الفنانين العاملين بالمجال، متابعًا أنه لا يفضل لها التعب والشقي في هذه المهنة، خصوصًا أنها أجرت عملية جراحية في القلب، عندما كان عمرها سنتين.

وأوضح ماجد المصري، خلال استضافته في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن العمل مع فنانين أصغر منه في العمر ليست مشكلة، لأن هذا هو التطور الطبيعي لمهنة التمثيل، مؤكدًا أن ما يعنيه هو دوره في العمل الفني.

وصرح ماجد المصري: " اتظلمت واتحصرت في ملعب الشر"، وكان يجب أن يكون هناك تنوع في أدواره الفنية، متابعا أنه قام بأداء الشر المطلق بشكل مُعين، في مسلسل «أدم»، وأدى الشر بطريقة آخرى في مسلسل «مع سبق الإصرار»، ثم توالت أعماله من هذه المنطقة الممتعة بكل تفاصيلها بالنسبة للممثل.