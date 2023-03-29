سوق الكانتو الحلقة 7 .. تطور علاقة أمير كرارة ومي عز الدين

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة، حيث تصاعدت علاقة أمير كرارة، ومي عز الدين، وبدأ الحديث معاها عن تفاصيل حياته.

تحدث أمير كرارة، مع مي عز الدين، عن قصة والده وانه لديه أخت غير شقيقة تدعى عائشة وهي اخته من والده، وتعرض والده للغرق في البحر اثناء عمله، كما توفت والدته بعد فترة.

وذهب امير كرارة، ليعيش مع "وصايف" زوجة ابيه، وأخيه صالح الذي ذهب للحرب وهو مفقود حتى الان.

بينما تتحدث مي عز الدين، عن نفسها وتروي له حكايتها هي الاخرى.

يذكر أن قالت مروة عبد السميع، مصممة أزياء مسلسل "سوق الكانتو"، إن مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، وهي فترة لم تحدث فيها أي أفلام معروفة في ذلك التوقيت، لافتا إلى أن مصر في ذلك التوقيت كانت قريبة من الأوروبيين بشكل كبير.



وأضافت "عبد السميع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية الأولى، أن سوق الكانتو هو عبارة عن سوق يبيع الأقمشة والملابس التي تأتي من أوروبا، والشارع المصري في ذلك التوقيت كان ملئ بملابس من الطبقات المختلفة من حيث الملابس.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان، مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.