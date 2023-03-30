مصرع سائق وإصابة آخر في اصطدام سيارة نصف نقل بصحراوي بني مزار

لقي سائق مصرعه وأصيب تباع إثر اصطدام سيارة نصف نقل برصيف وانقلابها بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار بشمال المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 4248 نصف نقل بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي وانقلاب ها بالقرب من نفق الشيخ فضل في مركز بني مزار.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين اصطدام السيارة بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع أحمد. م. س 26 سنة سائق يقيم في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وإصابة حسن. م. ن 22 سنه باشتباه إرتجاج وسحجات وكدمات، ويقيم بالبدرشين وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة النصف نقل، ونُقلت الجثة إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.