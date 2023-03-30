سياسـة الخصوصية الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري

من نحن

عنوان موقعنا على الويب: https://www.elbalad.news/

ما البيانات الشخصية التي نجمعها ولماذا نقوم بجمعها ؟

تعليقات

عندما يترك الزائرون تعليقاتهم على الموقع، نجمع البيانات الموضحة في نموذج التعليقات، وكذلك عنوان IP الخاص بالزائر وسلسلة وكلاء متصفح المستخدم للمساعدة في اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها.

قد يتم توفير سلسلة مجهولة المصدر تم إنشاؤها من عنوان بريدك الإلكتروني (وتسمى أيضًا hash) إلى خدمة Gravatar لمعرفة ما إذا كنت تستخدمها. سياسة خصوصية خدمة Gravatar متوفرة هنا: https://automattic.com/privacy/. بعد الموافقة على تعليقك، ستكون صورة ملفك الشخصي مرئية للعامة في سياق تعليقك.

وسائط

إذا قمت بتحميل الصور إلى موقع الويب، يجب تجنب تحميل الصور مع بيانات الموقع المضمنة (EXIF GPS). يمكن لزوّار الموقع تنزيل واستخراج أي بيانات موقع من الصور على موقع الويب.

نماذج الاتصال

يجب أن نحيطكم علماً أن "عنوان بروتوكول الإنترنت" الخاص بكم هو رقم تلقائي للحاسوب أو الجهاز الذي تستخدمونه من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بكم، ويتم تحديده وتسجيله تلقائيًا في ملفات سجل الخادم كلما زار المستخدم المواقع، مع تحديد وقت الزيارة والصفحة/الصفحات التي جرت زيارتها.

ملفات تعريف الارتباط

تتيح هذه الملفات تعريف الارتباط لخادم الويب نقل البيانات إلى حاسوب أو جهاز لحفظها ولأغراض أخرى، وإن كنتم لا تريدون ذلك يمكنك عدم السماح باستخدام ملفات تعريف الارتباط.

المحتوى المضمّن من مواقع ويب أخرى

المقالات على هذا الموقع قد تشمل محتوى مضمّناً (على سبيل المثال: كمقاطع الفيديو، الصور، المقالات .. الخ). يتصرّف المحتوى المضمَّن من مواقع ويب أخرى بالطريقة نفسها تماماً كما لو أن الزائر زار الموقع الآخر.

قد تجمع مواقع الويب هذه بيانات عنك، وتستخدم ملفات تعريف الارتباط، وتقوم بضمين تتبعًا إضافيًا – تابعًا لجهة ثالثة خارجية، وتراقب تفاعلك مع هذا المحتوى المضمّن، بما في ذلك تتبع تفاعلك مع المحتوى المضمن إذا كان لديك حساب وتم تسجيل دخولك إلى ذلك الموقع.

التحليلات

مع من نشارك بياناتك

ماهي مدة احتفاظنا ببياناتك

نقوم بالإحتفاظ بالمعلومات الشخصية لفترات محددة لتنفيذ الأغراض المذكورة في سياسة الخصوصية.

ماهي الحقوق العائدة لك على بياناتك

إذا كان لديك حساب على هذا الموقع، أو تركت تعليقات، يمكنك طلب الحصول على ملف يتم تصديره من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك، بما في ذلك أي بيانات قدمتها لنا. يمكنك أيضًا طلب حذف أي بيانات شخصية نحتفظ بها عنك. هذا لا يشمل أي بيانات نحن ملزمون بالحفاظ عليها لأغراض إدارية أو قانونية أو أمنية.

إلى أين نرسل بياناتك

يمكن التحقق من تعليقات الزوار من خلال خدمة الكشف عن الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.

معلومات الاتصال بك

سياسة الخصوصية

نلتزن نحن مؤسسة صدى البلد بخصوصية عملائنا طبقاً لـ "سياسة حماية الخصوصية" لكل المعلومات الشخصية التي نجمعها وتقدم لنا، سواء كانت (offline) أو (online)، بما فيها من معلومات شخصية تجمع أو تقدم من خلال مواقعنا الإلكترونية ومواقع الهواتف النقالة وكذلك التطبيقات الصغيرة، عبر صفحاتنا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال رسائل HTML التي نرسلها إليكم، ومن خلال تقديمكم المعلومات الشخصية لنا، توافقون على أحكام وشروط هذه السياسة.

عمليات المسح على الشبكة

إن عمليات المسح التي نقوم بها مباشرة على الشبكة تمكننا من تجميع بيانات محددة مثل البيانات المطلوبة منك بخصوص نظرتك وشعورك تجاه موقعنا.تعتبر ردودك ذات أهمية قصوى , ومحل تقديرنا حيث أنها تمكننا من تحسين مستوى موقعنا, ولك كامل الحرية والإختيار في تقديم البيانات المتعلقة بإسمك والبيانات الأخرى.

الروابط بالمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت

قد يشتمل موقعنا على روابط بالمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت. او علانات من مواقع اخرى مثل Google AdSense ولا نعتبر مسئولين عن أساليب تجميع البيانات من قبل تلك المواقع, يمكنك الاطلاع على سياسات السرية والمحتويات الخاصة بتلك المواقع التي يتم الدخول إليها من خلال أي رابط ضمن هذا الموقع.

قد نستعين بشركات إعلان لأطراف ثالثة لعرض الإعلانات عندما تزور موقعنا على الويب. يحق لهذه الشركات أن تستخدم معلومات حول زياراتك لهذا الموقع ولمواقع الويب الأخرى (باستثناء الاسم أو العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف)، وذلك من أجل تقديم إعلانات حول البضائع والخدمات التي تهمك. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول هذا الأمر وكذلك إذا كنت تريد معرفة الاختيارات المتاحة لك لمنع استخدام هذه المعلومات من قِبل هذه الشركات ، فالرجاء النقر هنا.

إفشاء المعلومات

نتخذ كافة الإحتياطات لحماية المعلومات الشخصية الخاصة بكم بحوزتنا، ولكن لانضمن إتمام أي نقل للبيانات على الإنترنت أو نظام حفظ بيانات بصورة آمنة تماما.

فى حال شعرتم باختراق أمن أي حساب لديكم معنا، نرجو إخطارنا فوراً بالمشكلة من خلال الاتصال بنا وفقًا للنموذج الوارد في قسم الإتصال بنا.

البيانات اللازمة لتنفيذ المعاملات المطلوبة من قبلك

لانطلب منكم أبداً معلومات متعلقة بالأصل العرقي او المعتقدات السياسية أو الدينية، والحالة الصحية أو الطبية، وكذلك الخلفية الجنائية، وفى حالة طلب معلومات مثل طلبات التأمين، سنقوم بتحديد طريقة تزويدنا لها بشكل آمن.

عند الاتصال بنا

فى حالة تواجد أى أسئلة حول سياسة حماية الخصوصية، يمكنك الإتصال بنا عبر النقر هنا.

الاسم: كليوباترا ميديا جروب

العنوان: 37 عبد المنعم رياض - المهندسين - القاهرة - مصر

البريد الالكتروني:

[email protected]

رقم الهاتف: 002-01006735360

إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث

لانعمل مطلقاً وفقاً لسياسة الخصوية التى نتبناها مع أى أي أطراف ثالثة أخرى، و أى محاولة إدراج رابط على مواقع صدى البلد لا تعني موافقتنا اطلاقاً.

ونتيح لكم إمكانية الوصول إلى وظيفة طرف ثالث، حيث إضافة المحتويات إلى حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحيطكم علماً أن أي معلومات توفروها من خلال استخدام هذه الوظيفة تخضع لسياسة حماية الخصوصية التي نتبناها.

وليس لنا أى مسؤولية تجاه جمع واستخدام البيانات والكشف عنها وحتي ممارسات أمن البيانات لمؤسسات أخري، مثل فيسبوك وآبل وجوجل ومايكروسوفت وأي مطوّر تطبيقات آخر أو موفر تطبيقات أو موفر منصات لوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك أي معلومات شخصية تكشفون عنها لمؤسسات أخرى تتعلق بالتطبيقات أو بصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

التعديلات على سياسة سرية وخصوصية المعلومات

من الممكن أن نحدث الخصوصية فى وقت ما طبقاً للمستجدات القانونية أو التنظيمية، وفى هه الحالة سيتم نشر أى تغييرات على هذه الصفحة، وفى هذه الحالة سنرسل لك إشعاراً بذلك.

وف حالى تتطلبت التغييرات معالجة جديدة على بياناتك التى سبق وقدمت موافقتك عليهل، سنتاكد اولاً حتى تواصل استخدام خدمات كليوباترا ميديا جروب أو رفضها.لا نطلب

الاتصال بنا

فى حالة تواجد أى أسئلة حول سياسة حماية الخصوصية، يمكنك الإتصال بنا عبر النقر هنا.

أخيراً

نتخذ كافة الإحتياطات لحماية المعلومات الشخصية الخاصة بكم بحوزتنا، ولكن لانضمن إتمام أي نقل للبيانات على الإنترنت أو نظام حفظ بيانات بصورة آمنة تماما.

فى حال شعرتم باختراق أمن أي حساب لديكم معنا، نرجو إخطارنا فوراً بالمشكلة من خلال الاتصال بنا وفقًا للنموذج الوارد في قسم الإتصال بنا.