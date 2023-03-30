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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سائق التوك توك عقب التعدى عليه بآلة حادة بأسوان

جثة- ارشيفية
جثة- ارشيفية

شهدت قرية المنشية بمركز كوم أمبو شمال أسوان مساء أمس الأربعاء مصرع شخص نتيجة وقوع حادث التعدى عليه بآلة حادة بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث مصرع شخص نتيجة التعدى عليه بآلة حادة بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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وتبين أن الجثة لشخص يدعي سيد عبد الله 54 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

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