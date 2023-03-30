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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين وجه الدعوة لنقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لحضور الاحتفال الذى يقام بدار النقابة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 أبريل بمناسبة مرور 82 سنة على إنشاء النقابة .
النقباء الزملاء الأساتذة
1. جلال عارف 
2. ممدوح الولي
3. يحيى قلاش
4. عبد المحسن سلامة
5. ضياء رشوان
أعضاء المجالس  السابقين الزملاء الأساتذة 
1. محمد عبد الجواد/وكيل النقابة 
2. عبده مباشر/وكيل النقابة 
3. أمينة شفيق / سكرتير عام النقابة 
4. أسامه سرايا/أمين صندوق النقابة 
5. محمد سلماوى/عضو مجلس النقابة 
6. محمد عبد القدوس/وكيل النقابة 
7. سناء البيسى/عضو مجلس النقابة 
8. محمد حسن البنا/عضو مجلس النقابة 
9. محمود معروف/عضو مجلس النقابة 
10. على هاشم/سكرتير عام النقابة 
11. حاتم زكريا/سكرتير عام النقابة 
12. محمد نجم/عضو مجلس النقابة 
 13. حسن الرشيدي/عضو مجلس النقابة
14. أسامه الغزالي حرب/عضو مجلس النقابة
15. حمدين صباحى/عضو مجلس النقابة
16. كارم محمود سكرتير عام النقابة 
17. مجد ى احمد حسين/عضو مجلس النقابة
18. احمد موسى/عضو مجلس النقابة
19. رفعت رشاد/عضو مجلس النقابة
20. إبراهيم منصور/عضو مجلس النقابة
21. جمال فهمي/وكيل النقابة 
22. احمد النجار/عضو مجلس النقابة
23. علاء ثابت/عضو مجلس النقابة
24. هاني عمارة/عضو مجلس النقابة
25. عبير السعدي/وكيل النقابة 
26. خالد ميرى/وكيل النقابة 
27. علاء العطار/عضو مجلس النقابة
28. أسامة داود/عضو مجلس النقابة
29. حنان فكرى/عضو مجلس النقابة
30. محمد شبانة/ سكرتير عام النقابة 
31. أبوالسعود محمد/عضو مجلس النقابة
32 عمرو بدر/عضو مجلس النقابة
33.  حماد الرمحى/عضو مجلس النقابة

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