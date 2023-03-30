منها شرب الماء البارد.. عادات خاطئة تفعلها على الإفطار تجنبها

كشفت الإعلامية هند النعساني، أن هناك بعض العادات الخاطئة التي نفعلها على الإفطار ويجب تجنبها، قائلة إن خبراء التغذية ينصحون بتجنب شرب الماء كثيرا فى وقت السحور وقبل الفجر، حيث إن الكثير من الناس يعتقدون أنها تقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شرب الماء بكثرة أثناء فترة السحور يعمل على زيادة عمل الكلي للتخلص من الماء، وبالتالي يسبب العطش خلال فترة النهار، ناصحة بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور، مثل: البطيخ والشمام والتفاح.

وأوضحت أن الخبراء نصحوا بتوزيع شرب الماء على الفترة الممتدة ما بين الإفطار والسحور، وعدم تركيزها فقط خلال فترة السحور، إضافة إلى تجنب شرب الماء البارد عند الإفطار، حيث إنه يقلل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ويصيب الجسم بمشاكل فى الجهاز الهضمي، مثل: المغص وحدوث تقلصات.