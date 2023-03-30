عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها شرب الماء البارد.. عادات خاطئة تفعلها على الإفطار تجنبها

الإفطار
الإفطار

كشفت الإعلامية هند النعساني، أن هناك بعض العادات الخاطئة التي نفعلها على الإفطار ويجب تجنبها، قائلة إن خبراء التغذية ينصحون بتجنب شرب الماء كثيرا فى وقت السحور وقبل الفجر، حيث إن الكثير من الناس يعتقدون أنها تقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شرب الماء بكثرة أثناء فترة السحور يعمل على زيادة عمل الكلي للتخلص من الماء، وبالتالي يسبب العطش خلال فترة النهار، ناصحة بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور، مثل: البطيخ والشمام والتفاح.

وأوضحت أن الخبراء نصحوا بتوزيع شرب الماء على الفترة الممتدة ما بين الإفطار والسحور، وعدم تركيزها فقط خلال فترة السحور، إضافة إلى تجنب شرب الماء البارد عند الإفطار، حيث إنه يقلل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ويصيب الجسم بمشاكل فى الجهاز الهضمي، مثل: المغص وحدوث تقلصات.

هند النعسانى الإعلامية هند النعسانى الافطار خبراء التغذية شرب الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

تفاصيل هامة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. فيديو

الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

اللي يلاقيها يدفنها.. اعترافات مثيرة لـ جدة طفلة مقابر أوسيم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

وزير الأوقاف مهنئًا بانتصارات 10 رمضان: قواتنا المسلحة تاريخ مشرف وحاضر عظيم

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

تقلبات جوية .. تحذيرات لهؤلاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ