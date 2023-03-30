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رئيس التحرير
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ديني

علوم الأزهر بأسيوط تحصل على جائزة أراسكو في النانو تكنولوجي ومعالجة المياه

د.علاء جاد الكريم
د.علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر

قدم الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور أبو بكر عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ التهنئة إلى الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بالكلية؛ لحصوله على جائزة أراسكو لعام 2022م نظير الأعمال البحثية التي تقدم بها للجائزة في مجال تطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة المياه.

وقد تسلم الجائزة عنه السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في قطر، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وتضاف هذه الجائزة إلى عديد من الجوائز السابقة للدكتور جمعة؛ مثل: جائزة التواس العالمية لعام 2018م، وجائزة عبادة الدولية لعام 2021م، وجائزة المجلس العربي للمياه لعام 2022م، والميدالية الذهبية (أرشميدس، روسيا، 2014م)، وجائزة التكنولوجيا الخضراء (CITREX، ماليزيا، 2015م)، والميدالية الذهبية (معرض الاختراعات البريطاني، المملكة المتحدة، 2015م).

وذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط؛ والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، أن هذه الجائزة تعد انعكاسًا واستمرارًا  للنهضة البحثية الكبيرة التي تشهدها علوم أسيوط تحت قيادة  الدكتور سلامة داود، ودعم  الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن علوم بنين أسيوط تشهد نشاطًا بحيثًا مهمًّا فى كل قطاعاتها؛ حيث حصلت الكلية خلال هذا العام الأكاديمي على 10 ملايين جنيه تمويلًا لمشروعات بحثية من أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا لتمويل أربعة مشاريع بحثية لإنشاء أربعة معامل بحثية تخصصية.

كما تم افتتاح معملين بحثيين بتمويل مشترك مع جامعات يابانية وألمانية، وينعكس هذا النشاط البحثي على التميز الواضح لأعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ حيث إن سبعة منهم ضمن ٢% للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، كما اختير ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية  مؤخرًا أعضاء في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي.

كلية العلوم بنين جامعة الأزهر كلية العلوم بنين جامعة الأزهر

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