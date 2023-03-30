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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تخطر واشنطن طوعيًا بإطلاق الصواريخ

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه وعلى الرغم من تعليق جميع أنواع تبادل المعلومات بموجب معاهدة "نيو ستارت" إلا أن الجانب الروسي سيواصل إخطار الولايات المتحدة بإطلاق الصواريخ طوعيًا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس: “من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع الراهن أدى إلى تعليق كافة أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن عناصر أخرى من أنشطة التحقق وفقا لمعاهدة (نيو ستارت)” .

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وأشار ريابكوف حسبما نقلت وكالة “تاس" الي:" أن موسكو، وكما تم الإعلان عنه في فبراير، ستلتزم على أساس طوعي بالقيود الكمّية المركزية المنصوص عليها في المعاهدة، وستواصل كذلك تنفيذ اتفاق عام 1988 بشأن تبادل الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ".

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة "نيو ستارت" برفضها الإخطار بعمليات الإطلاق.

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