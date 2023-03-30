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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يناقش آلية توثيق الامتحان الشفهي للقرآن الكريم إلكترونيًّا

امتحان الشفوي إلكترونيا
امتحان الشفوي إلكترونيا

ناقش مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، آلية توثيق الامتحان الشفهي للقرآن الكريم إلكترونيًّا من خلال برنامج توثيق إلكتروني بالصوت والصورة؛ بحيث يقوم البرنامج الإلكتروني بطرح الأسئلة وتسجيل الدرجات للطالب الممتحن.

وقام وفد من قطاع المعاهد الأزهرية بعرض تجربة استرشادية للنظام المقترح، وتكون الوفد من:
فايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ حسين عبد الحفيظ الدويني، والشيخ عبد العال أحمد، من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وأحمد جبر، مبرمج بقطاع المعاهد، ومحمد شعبان، مصمم جرافيك بقطاع المعاهد الأزهرية.

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جامعة الأزهر المعاهد الأزهرية

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