عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شهر الخيرات.. ابتهالات دينية في رمضان بفرع ثقافة أسوان

ليالي رمضان
ليالي رمضان

عقد قصر ثقافة أسوان،  محاضرة بعنوان "رمضان شهر الخيرات" للشيخ عبد الله محمود إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ضمن فعاليات برنامج "سهرة رمضانية"، تحدث خلالها عن فضائل شهر رمضان المبارك وأنه شهر به خيرات كثيرة أكثر من غيره، موضحا أن الصوم نفسه الذى يؤديه الإنسان في رمضان ثوابه لا يحصيه إلا الله، كما أن الصيام إصلاح للنفس وتغير نحو الأفضل، فرمضان فرصة عظيمة للتغيير، فكل ما في رمضان يتغير سلوك وعبادة وخلق وهو يمضي بنا وتتغير فيه بعض أحوالنا، ونسعى جاهدين إلى التغيير، ويعد سببا لمغفرة الذنوب إذا اجتنبت الكبائر.

كما عقدت أمسية شعرية وابتهالات دينية من خلال اللقاء الأسبوعي لنادى الأدب بالقصر شارك فيها الشاعر حسني الاتلاتي بقصيدة "يا يثرب النور"، وبقصيدة "آخر نظرة للمرآة" للشاعر عبدالله عبد الصبور، بجانب تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية منها "ياسيدى، قمر، اهلا وسهلا بالنبى، ولد النبى، رضينا يابنى الزهراء، مجيب السائلين" للمبتهل عبد الله إبراهيم، محمد خالد، عبد المعز محمد، محمد صيام.

جاءت الفعاليات في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المشترك بين وزارتي الثقافة والأوقاف، ونظمها فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، بهدف نشر القيم الإيجابية، والتعريف بالإسلام الصحيح الوسطي بعيدا عن المغالاة أو التشدد.

قصر ثقافة أسوان رمضان شهر الخيرات خطيب بوزارة الأوقاف فضائل شهر رمضان ابتهالات دينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

ترشيحاتنا

نيران صديقة.. مقتل شاب بطلقات نارية على يد ابن عمه بقنا

تصل لـ5 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة تشغيل محطات أرصاد جوية دون ترخيص

تعرض لحادث مروري.. تفاصيل إصابة أول سفير أمريكي بالخرطوم منذ 30 عاما

أخبار الأهلي .. كولر يجهز مفاجأة | ومصطفى محمد يرفض قطبيّ الكرة

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

المحكمة الروسية تقضي بحبس "الجاسوس" لمدة شهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

فيديو

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل شقق سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

جنية المداح تلازمني في الحقيقة.. تصريحات صادمة للفنانة لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ