شهر الخيرات.. ابتهالات دينية في رمضان بفرع ثقافة أسوان

عقد قصر ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "رمضان شهر الخيرات" للشيخ عبد الله محمود إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ضمن فعاليات برنامج "سهرة رمضانية"، تحدث خلالها عن فضائل شهر رمضان المبارك وأنه شهر به خيرات كثيرة أكثر من غيره، موضحا أن الصوم نفسه الذى يؤديه الإنسان في رمضان ثوابه لا يحصيه إلا الله، كما أن الصيام إصلاح للنفس وتغير نحو الأفضل، فرمضان فرصة عظيمة للتغيير، فكل ما في رمضان يتغير سلوك وعبادة وخلق وهو يمضي بنا وتتغير فيه بعض أحوالنا، ونسعى جاهدين إلى التغيير، ويعد سببا لمغفرة الذنوب إذا اجتنبت الكبائر.

كما عقدت أمسية شعرية وابتهالات دينية من خلال اللقاء الأسبوعي لنادى الأدب بالقصر شارك فيها الشاعر حسني الاتلاتي بقصيدة "يا يثرب النور"، وبقصيدة "آخر نظرة للمرآة" للشاعر عبدالله عبد الصبور، بجانب تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية منها "ياسيدى، قمر، اهلا وسهلا بالنبى، ولد النبى، رضينا يابنى الزهراء، مجيب السائلين" للمبتهل عبد الله إبراهيم، محمد خالد، عبد المعز محمد، محمد صيام.

جاءت الفعاليات في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المشترك بين وزارتي الثقافة والأوقاف، ونظمها فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، بهدف نشر القيم الإيجابية، والتعريف بالإسلام الصحيح الوسطي بعيدا عن المغالاة أو التشدد.