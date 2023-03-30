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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. صلاح عبد الله في ضيافة أنا والقناع مع منى عبد الوهاب

صدى البلد

يحل اليوم الفنان صلاح عبد الله ضيفًا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، وذلك في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

ولأول مرة تُعرض حلقة الفنان صلاح عبد الله على جزأين بحيث يعرض اليوم الجزء الأول، وذلك لما تحمله الحلقة من زخم كبير في حديث النجم الكبير صلاح عبد الله الذي فتح قلبه وتحدث في كثير من تفاصيل حياته الشخصية من وقت منشأة في منطقة بولاق، وعن تفاصيل مشواره الفني.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.

صلاح عبد الله الفنان صلاح عبد الله غادة عادل شريف منير نيللي كريم بيومي فؤاد ريهام عبد الغفور أنا والقناع

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