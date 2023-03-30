عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة الروسية تقضي بحبس "الجاسوس" لمدة شهرين

صدى البلد

قررت المحكمة الروسية اليوم الخميس، احتجاز مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لشهرين على ذمة التحقيق، بسبب اتهامه بالتجسس لصالح واشنطن.

وأكد مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية خلال جلسة استماع مغلقة بالمحكمة، أنه غير مذنب في اتهامات التجسس في روسيا.

وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المراسل الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكتارينبورج ، إيفان جيرشكوفيتش ، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح واشنطن.

ويواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناء على تعليمات من الولايات المتحدة.

واشنطن روسيا الولايات المتحدة الدفاع الروسية التجسس الأمن الفيدرالي الروسي وول ستريت جورنال الصحفي الأمريكي صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

ترشيحاتنا

نيران صديقة.. مقتل شاب بطلقات نارية على يد ابن عمه بقنا

تصل لـ5 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة تشغيل محطات أرصاد جوية دون ترخيص

تعرض لحادث مروري.. تفاصيل إصابة أول سفير أمريكي بالخرطوم منذ 30 عاما

أخبار الأهلي .. كولر يجهز مفاجأة | ومصطفى محمد يرفض قطبيّ الكرة

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

المحكمة الروسية تقضي بحبس "الجاسوس" لمدة شهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

فيديو

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل شقق سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

جنية المداح تلازمني في الحقيقة.. تصريحات صادمة للفنانة لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ