المحكمة الروسية تقضي بحبس "الجاسوس" لمدة شهرين

قررت المحكمة الروسية اليوم الخميس، احتجاز مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لشهرين على ذمة التحقيق، بسبب اتهامه بالتجسس لصالح واشنطن.

وأكد مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية خلال جلسة استماع مغلقة بالمحكمة، أنه غير مذنب في اتهامات التجسس في روسيا.

وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المراسل الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكتارينبورج ، إيفان جيرشكوفيتش ، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح واشنطن.

ويواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناء على تعليمات من الولايات المتحدة.