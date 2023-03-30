الكفن ملوش جيوب.. مقدمة مؤثرة لـ نهال طايل في حلقة اليوم

قالت الإعلامية نهال طايل، إنه على مدار الأيام السابقة من شهر رمضان الكريم، تحدثنا عن الكثير من الأشياء التي تخصنا، معقبة: "كثير منا يتشارك وبيبقي متشابه فى حاجات كتير، والحاجات دي هي منهج الله سبحانه وتعالي".

وأضافت نهال طايل خلال برنامجها "احنا لبعض" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": "بتيجي بتلاقي اللي من الجيزة يخبط فى أسيوط واللي من سوهاج يخبط فى بتاع إسكندرية فى منهج الله سبحانه وتعالي".

وتابعت: "اخدنا ايه من الدنيا راحلين بيه أيه عنها، والكفن ملوش جيوب ولا أحد أجله سينتهي أمتي، بنفضل نجري ونسعي طوال الوقت وعاملين لها حساب، وبنفتكر أخرتنا بس اما فى وقت من الأوقات بنقعد والموت غالي لينا".