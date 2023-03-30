عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان

دعاء قبل الافطار
دعاء قبل الافطار

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان  هي محل بحث الكثيرين عبر جوجل، فشهر رمضان المعظم هو شهر الصيام وتلاوة القرآن الكريم وهو شهر العتق والرحمة والغفران، علينا بالصدقة والإكثار منها في هذ الشهر الكريم ففيه تفتح أبواب الجنان، وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات علينا أن نكثر من الأدعية المستحبة قبل الإفطار في رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر الجود يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات.. وفي السطور التالية أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان .


ويستحب أن نقول في أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان  اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً

- اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.

-  كما يمكن أن نقول في أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.


اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ

-اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ.


اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي.


اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

دعاء صيام مقبول

دعاء صيام مقبول صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام التي فرضها ربنا عز وجل على جموع المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، إلا لذوي الاعذار الذين أباح لهم الله عز وجل الإفطار، ومن أدرك رمضان أصبح صومه مقبولا وعليه أن يعرف دعاء صيام مقبول حتى يردده مع كل وقت إفطار.


ونقول في دعاء صيام مقبول   ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود. 
-اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت .. اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ.

-اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ.

-اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ. وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا إلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.


- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

كما يستحب أن نقول أيضًا في دعاء صيام مقبول أسألك باسمك الكبير ، ونور وجهك المنير ، وبملكك القديم ، يا حيّ يا قيوم .. يا حيّ يا قيوم .. يا حيّ يا قيوم .. أسألك باسمك الذي أشرق به كلّ شيءٍ ، وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرض ، وباسمك الذي صلح به الأولون ، وبه يصلح الآخرون .

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال ، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

دعاء مستحب في السحور

دعاء مستحب في السحور في وقت السحر يستحب الإكثار من الدعاء فهو وقت مستجاب فيه الدعاء، أي بعد الإمساك من تناول السحور، وعلى المسلم أن يحرص على صلاة ركعتين ثم يدعو بأي دعاء مستحب في السحور   فهو شهر الدعاء والصوم ، استغل الدقائق المستجاب فيها الدعاء خاصة في السحور وقبيل صلاة الفجر، وفي السطور التالية دعاء مستحب في السحور


ونقول في دعاء مستحب في السحور اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

أنت إله من في السموات ، وإله من في الأرض ، لا إله فيهما غيرك ، وأنت ملك من في السموات ، وملك من في الأرض ، لا ملك فيهما غيرك .
أسألك باسمك الكبير ، ونور وجهك المنير ، وبملكك القديم ، يا حيّ يا قيوم   يا حيّ يا قيوم  . يا حيّ يا قيوم  . أسألك باسمك الذي أشرق به كلّ شيءٍ ، وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرض ، وباسمك الذي صلح به الأولون ، وبه يصلح الآخرون. .


يا حيّ قبل كلّ حيّ .. ويا حيّ بعد كلّ حيّ . ويا حيّ لا إله إلا أنت.. صلّ على محمد وآل محمد ، واغفر لي ذنوبي ، واجعل لي من أمري يسراً وفرجاً قريباً ، وثبّتني على دين محمد وآل محمد ، وعلى سنّة محمد وآل محمد ، عليه وعليهم السلام .

واجعل عملي في المرفوع المُتقبَّل ، وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك ، فإني مؤمنٌ بك ، ومتوكّلٌ عليك ، منيبٌ إليك ، مع مصيري إليك .
 

- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.. - رَبَّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ..  رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا


- رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ .. - رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

 

 

 

 

أدعية مستحبة قبل الافطار في رمضان دعاء صيام مقبول دعاء مستحب في السحور الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

ترشيحاتنا

رسميا .. الزمالك يعلن قائمة مباراته أمام المريخ السوداني غدا

أحمد مجاهد: أتمسك بتواجد حكام مصريين في مواجهات الأهلي والزمالك

موجة غضب.. محاكمة ثلاثة أشخاص بالبحرين بتهمة "إهانة الأنبياء”

بسبب مشهد.. مسلسل رمضاني يفجر موجة غضب في ليبيا

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان

5 سيارات موديل 2023 تلامس المليون جنيه في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسلات رمضان | سخية تنتقم من منصور .. ومشاهد مشوّقة بـ سوق الكانتو

5 أشياء أوعى تعملها بعد الإفطار

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ