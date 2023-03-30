أحمد مجاهد: هاني أبو ريدة الاسم الأكبر في الكرة المصرية

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ان الاسم الاكبر فى الكرة المصرية حاليا هانى ابوريدة وهو الاقدم فى الاتحاد الافريقى و الاتحاد الدولي "فيفا".

وأوضح أحمد مجاهد خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب و الرياضة لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاعلامى محمد الليثى قائلا " هانى ابوريدة لم يساعدنى فى بداية العمل بنادى الحمول و الاختيار بالعمل بالاتحاد المصرى لكرة القدم ثم اقتنع بالعمل الذى اقوم بيه وجاءت البداية ربط الاسماء منذ عام ٢٠٠٤ " .

وأشار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ان مقولة " كل ما يعرف يقال " مصمم عليها وهذا الامر معروف من جميع الاطراف و لكن لابد من عدم الإفصاح عنه.

وأردف مجاهد: "أنا قولت المقولة كل ما يعرف يقال جاءت بسببين هو الحديث عن تأجيل كأس الامم الافريقية ومشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".