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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد: هاني أبو ريدة الاسم الأكبر في الكرة المصرية

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد  أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ان الاسم الاكبر فى الكرة المصرية حاليا هانى ابوريدة وهو الاقدم فى الاتحاد الافريقى و الاتحاد الدولي "فيفا".

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أحمد مجاهد : أبو ريدة وراء اللجنة الخماسية وأشجع الأهلي

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أحمد مجاهد: أتمسك بإسناد مباراة الأهلي والزمالك لحكام مصريين

وأوضح أحمد مجاهد خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب و الرياضة لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاعلامى محمد الليثى قائلا " هانى ابوريدة لم يساعدنى فى بداية العمل بنادى الحمول و الاختيار بالعمل بالاتحاد المصرى لكرة القدم ثم اقتنع بالعمل الذى اقوم بيه وجاءت البداية ربط الاسماء منذ عام ٢٠٠٤ " .

 

وأشار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ان مقولة " كل ما يعرف يقال " مصمم عليها وهذا الامر معروف من جميع الاطراف و لكن لابد من عدم الإفصاح عنه.

 

وأردف  مجاهد: "أنا قولت المقولة كل ما يعرف يقال جاءت بسببين هو الحديث عن تأجيل كأس الامم الافريقية  ومشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

كأس العالم للاندية

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