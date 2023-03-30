بعد الشر.. طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم على ربيع

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد بعد الشر والذي يقوم ببطولته الفنان على ربيع وأوس أوس.



وطرح السبكي البرومو الدعائى الأول للفيلم استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر القادم.



أبطال فيلم بعد الشر

فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أحمد السبكي وموسم رمضان

يذكر أن المنتج أحمد السبكي يشارك فى موسم رمضان الحالي بمسلسلين الأول مسلسل رمضان كريم بطولة سيد رجب وكريم عفيفي وصبري فواز ومحمد لطفى، والمسلسل الثاني جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم ومن المفترض أن يبدأ عرضه ابتدا من يوم 16 رمضان، حيث أنه ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة فقط.