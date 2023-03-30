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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمل له فضل كبير في إجابة الدعاء ومخرج لكل بلاء.. خالد الجندي يوضح

خالد الجندي
خالد الجندي

 قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصدقة لها فضل وخير كبير يعود عليك، منها استجابة الدعاء، وتجلسك بجانب سيدنا النبى، أو تكرم فى الأولاد، أو ترفع البلاء والوباء، أو النجاة من النار، وزيادة الرزق وصلاح الحال والأحوال، لافتا إلى ضرورة إخراج الزكاة لنيل فضلها.

إخراج الزكاة 

وأشار خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى بما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " الأخلاء ثلاثة: فأما خليل فيقول لك: ما أعطيت، وما أمسكت فليس لك فذلك مالك، وأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك، ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك، ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك، فيقول : والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي". 

وشدد خالد الجندي:"خليك موسوس في الصدقة، كل ما تطلع فلوس استقلها وزيد، وقول أنا مقدتش واجب الصدقة، ولا واجب الشكر، قول أنا هطلع صدقة بنية الشفاء، صدقة بنية هداية الأولاد، صدقة لعلها تكون المنجية، طلع مفيش مال هينقص من صدة سيدنا النبى محمد أخبر بكده، وأقسم صلى الله عليه وسلم، وقال ما نقص مال من صدقة، والله لا مخرج من الغلاء إلا إطعام الطعام والصدقة، هى اللى هتزيد لنا الرزق وتبارك لنا فى كل شئ".

خليك موسوس في الصدقة

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن حديث سيدنا أنس بن مالك عن 3 أخلاء، مشدداً أنه في حياة كل واحد فينا عنده 3 حبايب من دول. 

واستدل خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " الأخلاء ثلاثة: فأما خليل فيقول لك: ما أعطيت، وما أمسكت فليس لك فذلك مالك، وأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك، ثم أرجع وأتركك ، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك، ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك، فيقول : والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي" .

وشدد :"خليك موسوس في الصدقة، كل ما تطلع فلوس استقلها وزيد، وقول أنا مأدتش واجب الصدقة، ولا واجب الشكر".

خالد الجندي الصدقة لعلهم يفقهون استجابة الدعاء اخراج الزكاه زيادة الرزق

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