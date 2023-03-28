خالد الجندي يكشف عن سبب الهجوم على مسلسل الإمام الشافعي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعي كان رمزا للقدرة على التغيير في الإفتاء، وكان رمزا للمراجعات الفقهية، ويعتبر شخصية مصرية، وكذلك الإمام الليث بن سعد كان مصريا.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الإمام الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة وصار أيقونة مصرية، وأصبح خلال 4 سنوات إمام أهل مصر، والتف حوله المصريون، وكانت تأثيراته على أهل مصر غير عادية، وهو إمام التجديد الفقهي، وأعداء مصر لا يريدون حدوث ذلك أو أن يكون في مصر رمز من رمز التجديد الفقهي".

وتابع: "أعداء مصر مش طايقين إن الدولة والمجتمع يقدم للناس أو الدراما تقدم للناس، أو أن الدولة تتبنى فكر التغيير في الرأي أو التجديد الفقهي، وكيف أن مصر تتبنى ملف التجديد الفقهي، وأي حاجة تتبناها مصر في عيون أعداء مصر أمر غير مقبول وغير مستحب، ولابد أن يحارب بكل ما أوتوا من قوة".