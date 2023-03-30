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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر 8: مؤامرة بين عمرو عبدالجليل وأحمد صفوت ضد السعداوي

أحمد صفوت
أحمد صفوت

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل  الأجهر اتفاق بين أحمد صفوت وعمرو عبد الجليل على مؤامرة ضد والده الحاج السعداوي.

يشعر أحمد صفوت "ميدا" بأن والده غير مقتنع بقدراته بسبب تهوره، واستغل عمرو عبد الجليل "عصران" هذه الثغرة للإيقاع بينهما وضرب غريمه.


التقى أحمد صفوت وعمرو عبد الجليل واتفقا على الإضرار بتجارة والده في الألماس مع خالد زكي "الحوت".

ومنح عمرو عبد الجليل أحمد صفوت "مبدا"، كل الإمكانيات المطلوبة للحصول على أموال والده، تخليصا لثأر قديم بينهما.

مسلسل الأجهر من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته مع عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت كلا من درة وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأنوشكا وغيرهم.

عمرو عبد الجليل أحمد مجدى عمرو سعد ناهد السباعي سيد رجب خالد زكي مسلسل الأجهر أحمد صفوت

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