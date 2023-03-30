ليل أم البنات الحلقة 8.. محمد أحمد ماهر يطلب الزواج من ابنة سهير رمزى

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 8 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تقرر صديقة ليل “حنان يوسف” أن تواجه راضى “ياسر على ماهر” بما فعله فى ليل “سهير رمزى” بعد أن أرسل لها محضر على يد محضر يطالبها بضرورة إخلاء المنزل والمحل.

بينما يطلب محمد احمد ماهر من حنان يوسف أن تتوسط لدى سهير رمزى من أجل الزواج من إحدى بناتها.

سهير رمزى

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أكون بشخصية بلوك جديد بالنسبة لي.. ودائما ما كان الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، انها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل ام البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.