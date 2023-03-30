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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 42 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 42.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.087 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 2.235 مليار ورقة منفذة على 282 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 91.91% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.09%.

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