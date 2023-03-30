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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايا الشربيني توجه التهنئة لمصر بمناسبة نصر العاشر من رمضان.. فيديو

الإعلامية مايا الشربيني
الإعلامية مايا الشربيني

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أن اليوم تحتفل بمصر، ونهنئ الدولة بمناسبة نصر العاشر من رمضان، معلقة “كل سنة وانتى حرة وأبية وفي أعلى مكان يا بلدي يا مصر يا أم الحضارة والعصر يا أم الطيابة والأصل يا أرض السلام وكتائب النصر".

 

وقالت مايا الشربيني، خلال تقديمها برنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حرب العاشر من رمضان كان لها شهداء ضحوا بحياتهم عشان إحنا نعيش".

 

واسلمي في كل حين

وتابعت مقدمة برنامج “ٍساعة زمن”، أن الشهداء “ ماتوا وعاشوا وهما رافعين شعار لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي إن رمى الدهر سهام التقيها بفؤادي واسلمي في كل حين”.

مايا الشربيني مصر نصر العاشر من رمضان برنامج “ساعة زمن النصر

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