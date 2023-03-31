وان بلس تكشف عن تفاصيل هاتف Nord CE 3 Lite من الفئة المتوسطة

صنعت مجموعة هواتف الـ "نورد" Nord المقدمة من شركة "وان بلس" OnePlus سمعة طيبة واسما لنفسها بفضل أسعارها التنافسية القوية ومواصفاتها الممتازة.

تواجه كل الهواتف خاصة المتوسطة المدى الموفرة للميزانية العاملة بنظام تشغيل أندرويد Android منافسة شرسة بين العلامات التجارية المختلفة ورغم ذلك تقف مجموعة هواتف "وان بلس نورد" بثبات مع قدرتها على جذب شريحة كبيرة من العملاء الأوفياء.

OnePlus

وفقا لتقرير موقع androidpolice تستعد OnePlus حاليًا لإطلاق أول سلسلة Nord في عام 2023 مع بداية شهر إبريل، وهو الهاتف الذي يحمل اسم تجاري وان بلس Nord CE 3 Lite. والغريب في أمر هذه السلسلة تحديدا أن المسربين لأخبار الهواتف قبل إصدارها فشلوا في معرفة إلا أقل القليل عن مواصفاتها وإمكانياتها.

قال رئيس شركة وان بلس OnePlus ومدير العمليات Kinder Liu بالكشف بنفسه عن التفاصيل الرئيسية لهاتف Nord CE 3 Lite خلال مقابلة صحفية مع TechRadar ، أكد رئيس OnePlus أن Nord CE 3 Lite سيأتي مع شاشة عرض بحجم 6.72 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وبالتالي تعتب ترقية كبيرة عن الجيل الحالي من المجموعة CE 2 Lite التي تحتوي على لوحة LCD مقاس 6.59 بوصة.

OnePlus

الأمر المخيب للآمال بالنسبة لمحبي "وان بلس"، أن OnePlus Nord CE 3 Lite سيأتي مع معالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 695G الموجودة في سابقتها، أي أن المستخدمين لن يجدوا فرق في الأداء العام للجهاز، سيعمل OnePlus على تحسين الهاتف من خلال وسائل أقل تكلفة إنتاجية للشركة، عن طريق إضافة أنماط للتشغيل مختلفة حسب الحالة، مع ميزات Quick Startup و Game Focus Mode و GPA Frame Stabilizer، وتزعم الشركة أن هذه التغييرات ستكون كافية لتجربة مستخدم جيدة مع ألعاب الفيديو.

من ضمن المواصفات المؤكدة لـ OnePlus Nord CE 3 Lite حتى الآن وجود مستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية بدقة 108 ميجابكسل ، ودعم شريحتي اتصال من نوع SIM ، مع ذاكرة وصول عشوائية 8 جيجابايت رام ويحزم بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات.

علاوة على كل ما سبق، يعرض موقع الويب التشويقي الخاص بـ OnePlus Nord CE 3 Lite الهاتف بألوان Pastel Lime و Chromatic Gray ، ومن الممكن أن تضيق الشركة المزيد من الألوان للقائمة بعد إصداره رسميا.

سيعمل هاتف Nord CE 3 Lite الذكي من خلال واجهة مستخدم OxygenOS 13.1. وستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها OnePlus نظام OxygenOS الجديد على هاتفه الذكي Nord.