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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال حافل للمستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك

صدى البلد

وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى المقر وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية والعمال والموظفين.

كما يتواجد أعداد كبيرة من لاعبي الفرق الرياضية المختلفة والأجهزة الفنية بالنادي ونجوم الزمالك السابقين في كافة الألعاب لاستقبال رئيس النادي.

وتتواجد العديد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة والصحفيين في مقر النادي لتغطية وصول رئيس النادي  إلى الزمالك والاستفسار منه عن كافة الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء غدا الجمعة بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وملف المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

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