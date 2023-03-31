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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لقبول مقترحات بحثية للأعوام 2024 – 2027 بالتعاون بين البحث العلمى|اليوم

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

   Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems
   Interconnections between water, food, and ecosystem security
   Ecological approaches to achieve carbon neutrality
   Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones
   “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-3/


وأشارت الأكاديمية إلى أنها ستكون فرصة للباحثين و العلماء المصريين فى كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، للتقدم بمقترحاتهم البحثية و الاستفادة من بروتوكول التعاون بين الأكاديمية و الصين، و سيحصل المشاريع الفائزة على مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جم (150 ألف جم/سنويا)، تشمل المستهلكات ونشر، تذاكر سفر للباحثين المصريين، ونفقات استضافة الباحثين الصينيين فى مصر، بينما اخر موعد للتقديم 31 مارس.

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