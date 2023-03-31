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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر: أرفض الزواج مرة أخرى لهذا السبب

أحمد زاهر
أحمد زاهر

حل الفنان أحمد زاهر وإبنته الفنانة ليلى زاهر ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج " The Nine Show " للإعلامية دعاء صلاح والذى عرض على قناة الشمس .


قال أحمد زاهر أنا أرفض أتزوج مرة أخرى وزوجتى أحلى واحدة فى العالم ولا أقدر أنسى مساندتها ووقفتها بجانبى.


وقالت ليلى زاهر إنها تستشير والدها فى أى عمل يعرض عليها ، لأنه عنده قرون إستشعار لمعرفة العمل سواء هينجح أو هيمر مرور الكرام .

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وأضاف زاهر فى تصريحاته قائلا: أن ياسر جلال أخذ موافقتى فى احد الصالات الرياضية لمشاركة ليلى فى مسلسل "الفتوة" وأنا وافقت من جمال القصة والدور .   


برنامج " The Nine Show " من تقديم الاعلاميه " دعاء صلاح" ويشاركها الاعلامى " احمد صلاح " يذاع يوميا فى رمضان فى تمام الساعه التاسعه مساء على قناة الشمس ، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم ..نيللى كريم ، ريهام عبدالغفور، هاله صدقى ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثى ، حمدى الميرغنى شيماء سيف وغيرهم.

 

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