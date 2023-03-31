عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة 8.. رحلة ياسر جلال ومي عمر في أسوان | صور

ياسر جلال ومي عمر
ياسر جلال ومي عمر

شهدت الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة، لقطات وصور سياحية مبهرة من رحلة ياسر جلال ومي عمر إلى أسوان لقضاء وقت سويا بعيدا عن أسرته وأعين المحيطين بهما. 

وأظهرت المشاهد جمال أسوان، وتضمن حديث بثينة وعمرو سعادتهما بالرحلة، وقضاء وقت سويا، رغم مقابلة أحد أقارب زوجته أثناء جلوسهما سويا. 

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، استمرار محاولة ياسر جلال التوفيق بين منزله وأسرته، وزوجته الثانية مي عمر التي عادت معه إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة أسوان.

كشف ياسر جلال “عمرو وصفي”، عن مفاجأة لزوجته الثانية “بثينة”، وهي توفير منزل زوجية جديد لهما، بعيدا عن فيلا مراد مكرم، وبيت أسرته وزوجته داليا مصطفى. 

 

في الوقت نفسه اتفقت بثينة وصديقتها “بسنت شوقي”، على أن تتدخل الأخيرة للإيقاع بينها وبين مراد مكرم، وشغله عنها، ومحاولة إيقاعه في حبها للابتعاد عنها، ونفذت الخطة وبدأت في الدخول في حياته بشكل مثير.

ذهبت مي عمر وصديقتها إلى الفيلا القديمة لجلب باقي أغراضها، وراقبها شقيقها الذي تواجد أمام الفيلا لفترة طويلة ليتمكن من الوصول إليها، وبعدما شاهد ياسر جلال متوجها لها، سأل بواب المكان وعرف أنها تزوجت منه.

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة عمرو وصفي مي عمر داليا مصطفي ياسر جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسلات رمضان|مي كساب تبدأ رحلة الانتقام من جعفر العمدة وشقيق مي عمر يكتشف زواجها في علاقة مشروعة

علاقة مشروعة الحلقة 8.. شقيق مي عمر يراقبها..وصدمة خبر زواجها من ياسر جلال

ترشيحاتنا

هبوط أرضي بكوبرى بنها بالطريق الزراعي بالقليوبية وتحويلات مرورية لمدة 10 أيام ..صور

أبو العينين: مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب.. وتمنياتنا للأهلي بالفوز غدًا

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

بعد ضبط تاجر بسوهاج.. السجن 7 سنوات عقوبة غسل الأموال وفقا للقانون

هل وضع أحمر الشفاه والمكياج يفسد الصيام.. الإفتاء: يبطله في حالة واحدة

بعد تعرضه لوعكة صحية..مفتي الجمهورية يدعو بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

علاقة مشروعة الحلقة 8.. رحلة ياسر جلال ومي عمر في أسوان | صور

سنعيش معا في الجنة.. برنامج ذكاء اصطناعي ينهي حياة أول إنسان

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسلات رمضان|مي كساب تبدأ رحلة الانتقام من جعفر العمدة وشقيق مي عمر يكتشف زواجها في علاقة مشروعة

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ