علاقة مشروعة الحلقة 8.. رحلة ياسر جلال ومي عمر في أسوان | صور

شهدت الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة، لقطات وصور سياحية مبهرة من رحلة ياسر جلال ومي عمر إلى أسوان لقضاء وقت سويا بعيدا عن أسرته وأعين المحيطين بهما.

وأظهرت المشاهد جمال أسوان، وتضمن حديث بثينة وعمرو سعادتهما بالرحلة، وقضاء وقت سويا، رغم مقابلة أحد أقارب زوجته أثناء جلوسهما سويا.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، استمرار محاولة ياسر جلال التوفيق بين منزله وأسرته، وزوجته الثانية مي عمر التي عادت معه إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة أسوان.

كشف ياسر جلال “عمرو وصفي”، عن مفاجأة لزوجته الثانية “بثينة”، وهي توفير منزل زوجية جديد لهما، بعيدا عن فيلا مراد مكرم، وبيت أسرته وزوجته داليا مصطفى.

في الوقت نفسه اتفقت بثينة وصديقتها “بسنت شوقي”، على أن تتدخل الأخيرة للإيقاع بينها وبين مراد مكرم، وشغله عنها، ومحاولة إيقاعه في حبها للابتعاد عنها، ونفذت الخطة وبدأت في الدخول في حياته بشكل مثير.

ذهبت مي عمر وصديقتها إلى الفيلا القديمة لجلب باقي أغراضها، وراقبها شقيقها الذي تواجد أمام الفيلا لفترة طويلة ليتمكن من الوصول إليها، وبعدما شاهد ياسر جلال متوجها لها، سأل بواب المكان وعرف أنها تزوجت منه.