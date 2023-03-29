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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة 7.. خروج مراد مكرم من المستشفى وسفر ياسر جلال ومي عمر

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، خروج مراد مكرم من المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له الحلقة الماضية. 

وسافر ياسر جلال برفقة مي عمر لحضور المؤتمر الخاص بعمله والانفراد سويا بعد تعرضهما للعديد من المواقف التي تمنع لقائهما. 

 

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وفوجيء ياسر جلال بقريبة لزوجته أثناء سفره مع مي عمر، وتوتره الشديد بسبب خوفه من كشف زواجه الثاني أمام داليا مصطفى.

مي عمر

 

مسلسل علاقة مشروعة 


تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة النجم ياسر جلال داليا مصطفي مي عمر

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