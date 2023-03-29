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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى بعد نجاح علاقة مشروعة: أتعاون مع شريف سلامة في هذه الحالة

داليا مصطفى وشريف
داليا مصطفى وشريف سلامة

حققت الفنانة داليا مصطفى نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية بمشاركتها في مسلسل “علاقة مشروعة”، فيما أشاد الجميع بمشاركة الفنان شريف سلامة زوجها في مسلسل “كامل العدد” مع الفنانة دينا الشربيني. 

 

وقالت الفنانة داليا مصطفى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن عودتها للتعاون مع زوجها شريف سلامة متوقف على حالة  واحدة. 

 

واستطردت داليا مصطفى قائلة:"يعرض علينا أعمال كثيرة جدا،  ولكنها لم تلامس قلوبنا، واحنا عمرنا ما هنشتغل سوا  في عمل واحنا مش مصدقينه". 

 

وكشفت عن سبب تأخير التعاون حتى الآن قائلة:" الأفكار اللي قدمت  لنا عبارة عن فورمات مقتبسة من أعمال سابقة، واحنا بنبحث عن المحتوى الذى يقدمنا فى حالة استثنائية فريدة". 

 

مسلسل علاقة مشروعة 

 

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

داليا مصطفي دينا الشربيني شريف سلامة الفنان شريف سلامة كامل العدد علاقة مشروعة

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