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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار وبرودة شديدة .. طقس دمياط اليوم

الامطار
الامطار

شهد محافظةدمياط،سقوط غزير للأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، صاحبها   برودة شديدة في الطقس على كافه أنحاء المحافظة، وغرق الشوارع بمياه الأمطار.


وعلى صعيد آخر شهدت مدينة عزبة البرج، تقلبا  في حالة الطقس متمثلة في ارتفاع الامواج وسرعة الرياح  وتم إغلاق بوغاز عزبة البرج ومنع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد لحين تحسن الأحوال الجوية و ذلك حفاظا على أرواح الصيادين. 
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ومن جانبه صرح  حسام خليل رئيس جمعية الصيادين ،  إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج  حيث تم إيقاف المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب الواردة من رحلات الصيد .


وأشار الى أن قرار منع المراكب يأتى في إطار الحرص على أرواح الصيادين من الخروج للصيد في مثل تلك الظروف وسوء حالة الطقس.

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