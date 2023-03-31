أم فادي.. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

احتفل الإعلامي رامي رضوان، بعيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رامي رضوان في منشور له: “كل سنة وانت طيبة يا أم فادي”.

إيمي سمير غانم تشارك في موسم رمضان

وأعلنت الفنانة إيمي سمير غانم مشاركتها في مسلسل حسن الرداد الإذاعي "راس رجاء وصالح " الذي يتم عرضه على إذاعات راديو النيل.

ونشر حسن الرداد فيديو عبر خاصة الأستورى بصفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير إنستجرام وظهرت فيه إيمي سمير غانم ويقوم الثنائي بالترويج للمسلسل قائلين: انتظرونا في مسلسل رأس رجاء وصالح علي راديو النيل مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.