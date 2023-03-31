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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نصير مهنئا الرئيس بـ ذكرى العاشر من رمضان : فارق في طريق الأمة

طارق نصير أمين عام
طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

هنا النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان داعيا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها بالخير والاستقرار والأمن والسلام . 

قال اللواء طارق نصير إن انتصارات العاشر من رمضان كانت لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية حيث استطاع جيشنا العظيم أن يكسر غطرسة العدو الصهيوني ويثبت عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض ورفع راية النصر . 

وأضاف أن استعادة ذكرى البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل ترسم طريق مشرف للأجيال القادمة . 

وأكد نصير أن الشعب المصري في رباط وثيق مع دولته وخلف مؤسساته ليشكلوا معا كتلة واحدة عصية -بإذن الله- علي الانكسار . 

وطالب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية ويكون داعما للدولة المصرية في كافة تحركاتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا للجمهورية الجديدة . 

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