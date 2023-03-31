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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لافروف : نعمل على صياغة شراكة استراتيجية مع الصين وأفريقيا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه يجب مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الغرب يحاول خرق المواثيق، ويضمرون نوايا سيئة بالنسبة لروسيا.

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وأضاف لافروف خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس "فلاديمير بوتين" وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»،، أن المفهوم الجديد لسياسة روسيا الخارجية يعكس المشهد الراهن، ونسعى لبناء نظام عالمي جديد سيكون أساسًا للعلاقات الدولية، ونعمل على صياغة شراكة استراتيجية مع الصين وإفريقيا.

وأشار لافروف، إلى أن روسيا سترد بشدة على جميع محاولات خرق السيادة الروسية، وسوف يتم التصدي بالقوة لأية خطوات معادية.

وتابع: نركز على التكامل الأوراسي ومنظمة الأمن الجماعي، ولدينا فرص لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين والهند وآسيان والعالم الإسلامي والدول الإفريقية، وأمريكا اللاتينية.

لافروف وزير الخارجية الروسي الأمم المتحدة روسيا الصين إفريقيا

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