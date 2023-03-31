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رئيس التحرير
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فن

فقرات فنية ومطربة إيطالية.. افتتاح أنشطة الإدارة العامة للثقافة السينمائية

صدى البلد

افتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة معرض صور سينمائية لأهم اللقطات بالسينما الإيطالية في سينما روسيني المخرج السينمائي الإيطالي الكبير مساء أمس بقصر السينما.


حضر الإفتتاح ديڤيد سكاليني المستشار الثقافي للسفارة الإيطالية بالقاهرة والذي أبدى إعجابه الشديد بالمعرض وأثنى على التعاون الوثيق بين الثقافة المصرية والثقافة الإيطالية في ضوء البروتوكول المبرم بينهما منذ سبتمبر الماضي وتفقد المعرض الذي أقيم في بلاتوه قصر السينما.


في نفس السياق افتتح الفنان تامر عبدالمنعم أنشطة الإدارة العامة للثقافة السينمائية الخاصة بشهر رمضان المبارك.


ويدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم وقام بالترحيب بالسادة الحضور وقال : مساء الخير جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين نحن بدأنا برنامج شهر رمضان من أوله داخل هذا الكيان الذي أشرف برئاسته وأتوجه بالشكر لكل زملائي الذين يؤدون مهامهم من العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية صباحا ويقوموا يوميا بالاشراف علي إفطار أطفال الجمعيات الذين يأتون من الثانية ظهرا  لإقامة ورش حكي ورسم ومشاهدة أفلام وغيره من الأنشطة الثقافية.


وأضاف أعلنا اليوم عن إفتتاح فاعليات أنشطة الإدارة العامة للثقافة السينمائية لأنها تعتبر أكبر فاعلية تقيمها الإدارة لعدة أسباب منها إفتتاح المعرض السينمائي الخاص بالسينما الإيطالية وبسبب فقرات الإحتفالية ومنها فيلم تسجيلي حديث بعنوان "أبو سمبل .. قدس الأقداس" وهو إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية للمخرج عصام حلمي والمسرحية السنوية أمثال وحكايات للمخرج الدكتور تامر الجزار ولأول مرة فقرة غنائية إيطالية للمطربة لويزا روسو والذي يشارك بها المركز الثقافي الإيطالي وتعاونه مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

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قام الفنان تامر عبدالمنعم بالترحيب بالمستشار الثقافي للسفارة الإيطالية ديڤيد سكاليني وقال : ن السيد "سكاليني" كان في منتهى التعاون معنا ونحن لدينا نادي سينما إيطالي قمنا بإفتتاحه منذ 7 أشهر.


وأوضح عبدالمنعم أن هناك أفلام إيطالية تعرض بشكل شهري بقصر السينما وأنه خلال شهر رمضان المبارك سيتم عرض 4 أفلام إيطالية.
واختتم الفنان تامر عبدالمنعم حديثه : بالإضافة للحفل الذي تحيه اليوم المطربة الإيطالية لويزا هناك حفلات أخري خلال الأيام القادمة.


بعدها قامت المطربة الإيطالية "لويزا روسو" بغناء مجموعة من الأغاني الإيطالية ومجموعة من الأغاني المصرية باللهجة الإيطالية منها "Mambo Italiano، Barkos، Shahrazad" وصحابها عازف الجيتار أحمد السيد وعازف التشيلو محمد أحمد.


ثم بدأ عرض الفيلم التسجيلي "أبو سمبل .. قدس الأقداس" وهو من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية بإشراف عام الفنان تامر عبدالمنعم سيناريو وإخراج عصام حلمي، وموسيقي اشرف عبد المنعم وقد أشرف على السيناريو دكتور أشرف محمد، مدير تصوير زايد نايف، مونتاج حسام المحفوظي، مساعد سيناريو ديڤيد مكرم، مصور عمرو نوار، مساعد مونتاچ باسم ياسر ويعبر الفيلم عن تأثير معبد أبو سمبل على الحضارة الفرعونية.


الجدير بالذكر أن المستشار الثقافي للسفارة الإيطالية "ديڤيد سكاليني" أبدى إعجابه الشديد بالفيلم وقام بالإتفاق مع الفنان تامر عبدالمنعم على عرض الفيلم ضمن أنشطة السفارة الإيطالية بعد ترجمته إلى اللغة الإيطالية ومن المقرر أيضا عرض الفيلم ضمن الأنشطة الثقافية بالعاصمة الإيطالية روما.


اختتم الحفل بعرض مسرحية "حكايات وأمثال" الجزء الثاني وهي سيناريو وإخراج تامر الجزار وبطولة حمادة شوشة، أشرف أمين، أحمد بري، سحاب، شهد أحمد.

قصور الثقافة جمهورية مصر العربية مسلسل المداح فيلم تسجيلي تامر عبدالمنعم

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