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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن جعفر العمدة | منة فضالي : محمد رمضان ممثل تقيل ..خاص

منة فضالي وياسمين
منة فضالي وياسمين صبري

كشفت النجمة منة فضالي في حوار لها مع موقع صدى البلد الإخباري، منذ عامين عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري.

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وقالت منة فضالي :" هي حلوة وبنوته قمر وبس ولكن تمثيلها ضعيف ".

وعن سؤالها إذا عرض عليها عمل لمحمد رمضان أو ياسمين صبري من تختار، قالت: بالطبع رمضان لانه ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده".

منة فضالي :

أكدت النجمة منة فضالي في تصريح خاص لصدى البلد عن سعادتها بردود الأفعال بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل جعفر العمدة.

وأضافت :" دي لسه البداية الشغل التقيل جاي في الحلقات المقبلة ".

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

منة فضالي ياسمين صبري جعفر العمدة

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