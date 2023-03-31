الأوقاف: تزايد الإقبال على درس النشء بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، عقد الدرس الثاني من درس النشء، وذلك من منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

درس النشء بالمساجد

شهدت المساجد أمس الخميس، تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على برنامج درس النشء في ثاني انعقاد له خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف درس النشء بالمساجد.

أكد عدد من أولياء الأمور أن لدرس النشء أثر قوي في الارتقاء بالأخلاق وتهذيب السلوك، ويقوي علاقة الأطفال بالمساجد.

ملتقى الأجيال الرمضاني

وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به (وزارة الأوقاف)من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك، ومن خلال الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للوصول بالثقافة الصحيحة والوعي الرشيد إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، وتعزيز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، انطلقت فعاليات برنامج (ملتقى الأجيال الرمضاني) أمس الخميس 8 رمضان ١٤٤٤هـ الموافق 30 مارس ٢٠٢٣م الساعة التاسعة مساء عقب صلاة التراويح بمراكز الشباب التالية:

- مركز شباب مطروح بمحافظة مطروح، بحضور الشيخ/ محمود مصطفى مدير الدعوة، والشيخ/ أحمد عادل إمام وخطيب ومدرس، والواعظة/ سهير عبد المحسن سنهوري، والقارئ الشيخ/ محمد عبد الوهاب قارئا ومبتهلا.

- مركز شباب الفيوم بمحافظة الفيوم، بحضور الشيخ/ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الفيوم، والدكتور/ عصام مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والشيخ/ أشرف شعبان إمام وخطيب ومدرس، والواعظة/ آيات محمود عبد الفتاح.

- مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور/ حسانين عبد الحكم مدير مديرية أوقاف المنيا، والدكتور/ مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب، والشيخ/ أحمد شعراوي إمام وخطيب ومدرس، والواعظة/ صفاء إبراهيم، والقارئ الشيخ/ محمد زهني قارئا ومبتهلا.

- مركز شباب عزيز وبدوي بمحافظة القليوبية، بحضور الشيخ/ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتور/ محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ود/ محمود عبد الله عبد الحليم الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ/ سعيد محروس إمام وخطيب ومدرس، والشيخ/ محمود جودة عامر قارئا ومبتهلا.

- مركز شباب الزقازيق البحري بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور/ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ/ ياسر محمد فتحي إمام وخطيب ومدرس، والواعظة/ أسماء محمد السحت.

- مركز شباب القصير بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الشيخ/ إبراهيم أحمد عبد المحسن مدير إدارة أوقاف القصير، والشيخ/ عربي مدير وعظ القصير، والشيخ/ إبراهيم أحمد محمود محمد إمام وخطيب ومدرس، والمبتهل الشيخ/ طارق أحمد محمود إبراهيم مبتهلا.

- مركز شباب شهداء العبور بمحافظة الإسماعيلية، بحضور د/ محمد المتولي فاضل الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ/ مصطفى حسن أحمد إمام وخطيب ومدرس، والشيخ/ إبراهيم عيسى رمضان قارئا ومبتهلا.

- مركز شباب دمسنا بمحافظة البحيرة، بحضور الشيخ/ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والدكتور/ إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة.