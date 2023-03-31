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رئيس التحرير
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ديني

مصر تصون علماءها| رعاية كاملة لـ أحمد عمر هاشم في أزمته الصحية

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

عاد صباح اليوم الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس الجامعة الأسبق، إلى مصر، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إعادته إلى القاهرة قادماً من مالطة أمس، نتيجة وعكة صحية واجهته خلال سفره إلى الجزائر، لتكثر الدعوات مع الجمعة الثانية من رمضان له بالشفاء العاجل.

الدكتور أحمد عمر هاشم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

فيما وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، باسمه واسم جميع علماء الأوقاف وأئمتها أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه بسرعة تسيير طائرة خاصة لنقل أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء من مالطا إلى القاهرة ، حيث اضطرت ظروفه الصحية الطائرة التي كانت تنقله إلى دولة الجزائر إلى الهبوط اضطراريا في مطار مالطا، وما أن علم الرئيس بذلك حتى وجه بتسيير طائرة خاصة مجهزة لنقل فضيلة أ.د/ أحمد عمر هاشم، تقديرًا لمكانته العلمية وهو ما يعد تقديرًا من الرئيس لمكانة العلم والعلماء.

كما دعا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

بدورها وجهت جامعة الأزهر، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود فضيلته الحثيثة في متابعة حالة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر عندما عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وافق مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج، لافتًا إلى أن هذا الموقف النبيل يعكس عناية رئيس الجمهورية بالعلم والعلماء.

 

بعد وصوله المطار.. عمر هاشم يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بتوجيهات رئاسية

الأزهر: أحمد عمر هاشم يخضع للإشراف الطبي وحالته مستقرة


تعرض لوعكة صحية 

في حين، كشف الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر تعرض لوعكة صحية وهو في الطائرة قاصدا الجزائر ليشارك في مؤتمر المجالس الحسينية.

وتابع "هندي" أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان مريضا من قبل وأجرى فحوصات طبية في فرنسا منذ فترة، ورغم ذلك لم يتأخر عن أى دعوة توجه لله للمشاركة في أي مؤتمر أو مجلس علمي والجميع يشهد على ذلك.

وشارك الدكتور أحمد عمر هاشم منذ بداية شهر رمضان وما قبله من رحاب مسجدي الأزهر والإمام الحسين، في ملتقى الفكر والثقافي الإسلامي، وتحامل على صحته، ومع ذلك آسر السفر رغم نصيحة الأطباء له ومن حوله من محبيه، ولكن سافر ومرض وهو فى الطائر ونزل إلى جزيرة ملطا ولم يكمل الطريق وهو الآن فى طريقه للعودة لمصر.

رسالة طمأنة إلى محبي العالِم الجليل

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ وصول الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة من مالطا.

وبعث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برسالة طمأنة إلى محبي العالِم الجليل في داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للعلاج والإشراف الطبي في إحدى مستشفيات القاهرة، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يتابعان حالته منذ وصوله بسلامة الله إلى أرض الوطن.

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الأزهر وزير الاوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي شيخ الأزهر

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