بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

شاركت الفنانة منة فضالي، صور لها من كواليس برنامج ضيفة في "برنامج VIP"، تقديم "الإعلامية أميرة بدر"، ونشرتها متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة .

تفاصيل إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي فستان متوسط الطول مشجر باللون الذهبي، والاحمر والأزرق، وبأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وظهرت منة فضالي بلون شعر مختلف، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.



منة فضالي

واكملت منة فضالي إطلالتها بوضع المكياج، وأختارت اللون الكمشيري الفاتح كأحمر شفاه مع الآي لاينر والماسكرا والكحل باللون الأسود والآي شادوا بألوان قاتمة على طريقة السموكي ايز، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .

منة فضالي

وأرتدت منة فضالي أكسسورات بسيطة، فقامت بإختيار قرطين وخواتم وقلادة ناعمة وبسيطة باللون الذهبي، وهو ما أكمل من إطلالتها.