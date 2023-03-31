نيللي كريم: ممكن أعمل مشاهد حميمية وبوسة هاني سلامة مش غلطة

علقت الفنانة نيللي كريم، على مدى إمكانية موافقتها على مشاهد حميمية، مؤكدة أنها من الممكن أن تشارك في مشهد حميمي، منوهة بأن مشاهد الرومانسية والتي بها إحساس كان يتم عرضها وكان يعجب بها الجمهور، لكن لم يتم تصوير مثل هذه المشاهد منذ فترة طويلة.

وأوضحت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن يكون هناك مشاهد بها حميمية وإغراء بدون أن يكون بها فجاجة، متابعة: "من زمان مفيش فيلم في بوسه"، مشددة على أنه لو كان هناك مشاهد بها إغراء لكن العمل جيد سيرضى به المشاهد.

البوسة مع هاني سلامة مش غلطة

وتابعت نيللي كريم: "البوسة مع هاني سلامة مش غلطة والمسلسل نجح بشكل كبير جدًا"، كما أنه كان هناك عمل فني عن التحرش لم يكن به أي مشاهد للمس أو خادشه للحياء.