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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تطل بعباءة أنيقة في ليالي رمضان

روان بن حسين
روان بن حسين

 

 

خضعت الفنانة روان بن حسين لأحدث جلسة تصوير لتتألق بإطلالة محتشمة أنيقة تتناغم مع إجواء شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وتألقت النجمة الكويتية بإطلالة محتشمة،  مرتدية عباءة طويلة فضفاضة، صممت من قماش ناعم باللون البيج واوف وايت، بأكمام طويلة واسعه، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية.


يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٠٦٤٤٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٠٦٤٥٠٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٠٦٤٥٠٦
جلسة تصوير روان بن حسين شهر رمضان المبارك ليالى رمضان الفنانة الكويتية اطلالة محتشمة عباءة انيقة

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