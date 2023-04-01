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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البنك الدولي يصدر تقريره بشأن النمو الاقتصادي.. أكثر استقرارا في المحيط الهادئ وشرق آسيا.. وخطر يهدد بعض المناطق بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة والصين

البنك الدولي
البنك الدولي

أصدر البنك الدولي، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لعدد كبير من دول العالم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأزمة المصرفية التي تشهدها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

ويتوقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، أكثر مما كان متوقعًا في السابق؛ وذلك بفضل الانتعاش الحاد في الأنشطة بالصين، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تتأثر بالضغوط المصرفية العالمية.

وقال البنك الدولي، في تقريره الصادر، إنه من المتوقع أن تتوسع المنطقة بنسبة 5.1٪ في عام 2023، ارتفاعا من 4.6٪ توقعها في أكتوبر 2022.

وأضاف البنك الدولي، أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمت بـ 3.5 بالمئة في 2022.

أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فقد رفع البنك الدولي توقعاته للنمو للعام بأكمله (2023)، من 4.5٪ إلى 5.1٪.

وقال التقرير: "تفترض التوقعات، مواءمة مؤيدة للنمو، بين الصحة العامة والسياسة التنظيمية، وسياسة الاقتصاد الكلي في الصين".

وأضاف البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الاستهلاك المحلي إلى وضع “ضغط تصاعدي معتدل” على التضخم، والذي يتوقع أن يرتفع إلى 2.6٪ في 2023، من 2٪ في 2022.

وفي إشارة إلى المخاوف بشأن تداعيات الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ قال البنك الدولي: إن القطاع المصرفي في شرق آسيا والمحيط الهادئ “لم يتأثر حتى الآن، ولكن هناك مخاطر محتملة من خلال التعرض المباشر غير المباشر للخسائر”.

وقال البنك الدولي: "المؤشرات المتاحة للجمهور، تظهر مستويات كافية من رأس المال العام والقروض المتعثرة المنخفضة لمعظم دول المنطقة"، “وصحة القطاع المالي جيدة حتى الآن في شرق آسيا والمحيط الهادئ”.

مخاوف جديدة

فيما قال البنك الدولي إن "التحدي الأكثر إلحاحًا" بالنسبة للمنطقة؛ هو الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف البنك الدولي، في تقريره: "السياسة- بدلاً من الأساسيات الاقتصادية والقواعد التي يمكن التنبؤ بها- تعمل على تشكيل أنماط التجارة، وقد يؤدي عدم اليقين الناتج عن ذلك، إلى تثبيط الاستثمار في البلدان الأخرى".

وصرحت أديتيا ماتو، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بأن تأثير الانفصال، يمكن أن يمتد إلى ما وراء البلدين.

وفي تقرير منفصل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البنك الدولي: إن "الحد الأقصى للسرعة" للاقتصاد العالمي، والذي يعرفه بأنه “أقصى معدل طويل الأجل يمكن أن ينمو به دون إثارة التضخم”، سيصل إلى أدنى مستوى له في 3 عقود بحلول عام 2030.

وتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بين عامي 2022 و2030 إلى 2.2٪ سنويًا، وهو انخفاض، يمثل حوالي ثلث المعدل الذي كان سائدًا في العقد الأول من هذا القرن.

وأضاف أنه يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية؛ في حالة تبني الحكومات لسياسات “مستدامة وموجهة نحو النمو”.

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