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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقتل 4 مسجلين خطر في تبادل إطلاق مع الأمن بمحافظة قنا

مشرحة
مشرحة

لقي 4 مسجلين خطر مصرعهم، اليوم الجمعة، في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوة أمنية، مكلفة بمأمورية أمنية لضبط متهمين، صادر ضدهم أحكام، في قرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع محمد.ع.ع 20 عاما، و أحمد.خ.م 32 عاما، وعلي.س.ع 33 عاما، وعبدالله.م.ع ، 30 عاما، في تبادل النيران مع الشرطة بقرية الحسينات.

 

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وتبين أن القتلى مسجلين خطر، و صادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا متنوعة، وأثناء مداهمة حملة أمنية لقرية الحسينات، للقبض علي المطلوبين، بادروا بإطلاق النيران على قوات الشرطة، ما دفعهم للرد، و انتهى تبادل الأعيرة النارية بمقتل المطلوبين الأربعة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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