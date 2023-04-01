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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المقصود: انتصار الزمالك على المريخ لاستعادة الثقة

صدى البلد

أبدى أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المريخ السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نادي الزمالك يلعب دائما لتحقيق الفوز، وكنا في حاجة للمكسب في لقاء اليوم سواء للجماهير أو اللاعيبن لاستعادة الثقة".

وأضاف عبد المقصود قائلا: "تمكنا في العودة في النتيجة بعد التأخر بثلاثة أهداف، والتغييرات صنعت الفارق، كما أن عبد الله محمد الناشئ مواليد 2003، نجح في صناعة الهدف الرابع".

وقال المدير الفني : "غيرنا خطة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة وفقا لمجريات الأمور في اللقاء".

وفاز  فريق  الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط.

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