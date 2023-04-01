تامر أمين : أمنع بناتي من لبس المايوهات ..هناك من يلعب بالقشرة الأرضية .. ويكشف قصته مع الراقصات

حل الإعلامي تامر أمين، ضيفا ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر قناة "النهار"، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة:

مبقاش فيه كليبات فاضحة | تامر أمين : الراقصات اختشوا ورجعوا الكباريهات

قال الإعلامي تامر أمين، إنّه كان مهتما بأخبار الراقصات، لكن هذا الاهتمام قل كثيرا، مفسرا ذلك بقوله " ربنا تاب عليهم، مش كلهم اعتزلوا، لكن كلهم اختشوا ورجعوا إلى قواعدهم جوة الكباريهات والمراقص، مبقاش فيه الغزو والكليبات الفاضحة اللي كنا بنشوفها من كم سنة".

أخبار الرقاصة ايه؟..شيخ الحارة يحرج تامر أمين على الهواء

أحرج شيخ الحاره، مع الاعلامية بسمة وهبة، الإعلامي تامر أمين، قائلا:"أخبار الرقاصة الأرجنتينية ايه؟

تامر أمين: بمنع بناتي يلبسوا مايوهات على البحر

قال الإعلامي تامر أمين، إنه يرفض أن ترتدي بناته المايوه على البحر، موضحًا أن أي شيء آخر يمكن احتماله، إلا المرض.

وسعت منك| بسمة وهبة مصدومة بتصريح لـ تامر أمين عن جائزة نوبل

أصر الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته عن أن هناك «مجلس إدارة للعالم» يتحكم في النيازك والزلازل وتسونامي.

تامر أمين : المفروض آخد جايزة نوبل على الفيديو دا

كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة تصريحاته حول أن هناك «مجلس إدارة للعالم» يتحكم في النيازك والزلازل وتسونامي.

العلم وصل لمرحلة مدمرة.. تامر أمين: هناك من يلعب بالقشرة الأرضية

رد الإعلامي تامر أمين، على سؤال "هل أنت مؤمن بالكائنات الفضائية؟"، قائلا، "انا مؤمن بأن العلم الآن بعيد عن الحروب العسكرية المواجهة، وفيه ناس قادرة تعمل زلازل باللعب في القشرة الأرضية، وكورنا ليست مجرد فيروس، بل حرب حقيقية، وكل ما قلته واقع ".

تامر أمين يعتذر عن الإساءة للصعايدة: جزمتكم فوق راسي

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على فيديو لشخص من صعيد مصر يقول فيه أنه قاطع متابعة برامجه، بعد أن هاجم أهل الصعيد، إنه يبدي اعتذاره الشديد للصعيد.