مرتضى منصور: حسم ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك والاعلان خلال أيام

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة، موضحا أن هناك لجنة من رموز النادي مع أمير مرتضى المشرف على الكرة تتولى حسم ملف المدير الفني.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم: "تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل، وهناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه اثنين من المدربين المساعدين ومدير كرة ومدرب حراس مرمى".

وأضاف مرتضى منصور قائلا: "لن أفصح عن اسم المدير الفني حاليا من أجل الحفاظ على سرية المفاوضات، وسيتم توقيع العقود في الوقت الحالي".