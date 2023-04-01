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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال على مقارئ الجمهور بمساجد شمال سيناء

مقارىء القرآن الكريم
مقارىء القرآن الكريم بمسجد الرفاعي بالعريش

واصلت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، إقامة مقارئ القرآن الكريم لجمهور المساجد، في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء. 

 

تدبر آيات القرآن:



وقد شهدت مقارئ الجمهور إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه. 

وقد أشاد المشاركون في مقارئ الجمهور  باهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم   وأكدوا على حرصهم على حضور المقرأة لتدارس كتاب الله (عز و جل)، وأنهم يحضرون أبنائهم معهم ليتعلموا أحكام التلاوة وتفسير معانى القرآن الكريم. 

وفي نفس السياق .. تستعد مديرية أوقاف شمال سيناء لإنطلاق برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني بالمدينة الشبابية بالعريش"، الثلاثاء 4 / 4 / 2023 ، 13 رمضان 1444هــ.

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