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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا.. العرض العالمي الأول لأحدث أفلام مارتن سكورسيزي فى مهرجان كان السينمائي

قتلة القمر الزهرة
قتلة القمر الزهرة

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن عرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة .

وجاء نص المنشور : رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، في كانز2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.

صورة من المنشور 

 

وتابع المنشور : محاطًا بليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، جيسي بليمونز وليلي جلادستون، سيسير المخرج على خطوات قصر المهرجانات في 20 مايو. مستوحاة من أفضل الكتب مبيعا لديفيد جران، يعقب الفيلم سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبت في أوكلاهوما في العشرينيات.

قتلة القمر الزهرة

وكانت قد إعلنت  إدارة مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 76 ، عن اختيار المخرج السويدي روبين أوستلوند رئيس لجنة التحكيم فى الدورة المقرر انعقادها فى الفترة  من 16 إلى 27 مايو المقبل . 

وسيتعين علي المخرج السويدي روبين أوستلوند اختيار السعفة الذهبية من بين عشرين فيلمًا في المنافسة .


 

 

 

 

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