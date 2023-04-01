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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يقلص مكاسبه أمام اليورو بعد بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات أميركية ‏تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاك.


وتراجع اليورو 0.17% عند 1.08855 دولار بعد صدور البيانات. وكان هبط قبل ‏البيانات إلى 1.08645 دولار.‏


وفي وقت سابق من الجلسة، أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض ‏بأكبر معدل على الإطلاق في مارس آذار، لكن ضغوط الأسعار الأساسية، التي ‏تستثني الغذاء والطاقة، تسارعت، ليظل البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط ‏لمواصلة رفع أسعار الفائدة.‏


وتجعل تلك البيانات الأسواق تتوقع رفعا لأسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر منها ‏في الولايات المتحدة.‏

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