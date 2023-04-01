الدولار يقلص مكاسبه أمام اليورو بعد بيانات التضخم الأمريكية

قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات أميركية ‏تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاك.



وتراجع اليورو 0.17% عند 1.08855 دولار بعد صدور البيانات. وكان هبط قبل ‏البيانات إلى 1.08645 دولار.‏



وفي وقت سابق من الجلسة، أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض ‏بأكبر معدل على الإطلاق في مارس آذار، لكن ضغوط الأسعار الأساسية، التي ‏تستثني الغذاء والطاقة، تسارعت، ليظل البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط ‏لمواصلة رفع أسعار الفائدة.‏



وتجعل تلك البيانات الأسواق تتوقع رفعا لأسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر منها ‏في الولايات المتحدة.‏